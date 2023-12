Politie Bonaire onderzoekt diefstallen in diverse zaken

KRALENDIJK – De afgelopen dagen zijn er verschillende incidenten van diefstal gemeld op het eiland, waaronder diefstal uit een auto, een gestolen fiets en een inbraak in een woning.

Op woensdag 6 december werd er aangifte gedaan van diefstal uit een geparkeerde auto bij een toeristische accommodatie aan de Bulevar Gobernador Nicolas Debrot. Terwijl de bestuurder kort uit de auto was gestapt, hebben onbekenden een portemonnee met diverse pasjes en contant geld uit een tas in de auto meegenomen.

Een dag later, op donderdag 7 december, werd er melding gemaakt van diefstal van een zwarte mountainbike. De fiets stond op het balkon van een woning in Amboina en is tussen 6 en 7 december ontvreemd door onbekenden.

Op dezelfde dag, 7 december, werd er ook aangifte gedaan van een inbraak in een woning aan de Kaya Dr. Jose Girigorio. Onbekenden zijn het huis binnengedrongen en hebben verschillende waardevolle spullen buitgemaakt, waaronder een Samsung mobiele telefoon, een 32-inch televisie van het merk High Sence, een strijkijzer, 2 speakers, 2 paar Nike schoenen en diverse flessen parfum.

De politie is begonnen met onderzoek naar al deze zaken.