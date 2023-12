Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij daar met je administratieve vaardigheden je steentje aan bijdragen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Voor verschillende locaties op Bonaire zoeken wij een representatieve en klantgerichte collega in de functie van:

Oproepcontract medewerker receptie (standplaats Bonaire)

Wat ga je doen?

Je ontvangt bezoekers, staat deze te woord en verwijst deze naar de juiste persoon. Biedt collega’s ondersteuning bij de verwerking van cliëntgegevens, zoals in het geval van inschrijvingen of mutaties. Daarbij voer je controles uit en signaleer je knelpunten.

Je bedient de telefooncentrale, ontvangt en beantwoordt inkomende gesprekken en verbindt ze door;

Je ontvangt, sorteert en distribueert de post;

Je ontvangt (goederen) zendingen van leveranciers;

Je verzorgt op verzoek de planning van vergaderruimten en spreekkamers;

Je houdt toezicht op het gebruik van algemene ruimten, zoals de wachtruimte;

Je verricht lichte (zorg) administratieve en facilitaire werkzaamheden.

Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling waar onze medewerkers werken met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen. Als medewerker receptie ga je onderdeel uitmaken van een team waarin je nauw samenwerkt met je collega’s, maar ook zelfstandig aan je eigen portefeuilles werkt. Wil je meer weten over MHC? Kijk dan op onze website.

Wat bieden wij?

We bieden een contract voor de duur van een jaar waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort. Inschaling vindt plaats in FWG 30 en is afhankelijk van ervaring en opleiding: minimaal $ 1.995,- en maximaal $ 2.706,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt een diploma op MBO-niveau op het gebied van managementassistente/secretaresse.

Je hebt kennis van administratieve processen en kunt gebruikmaken van automatiseringssystemen.

Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg.

Je beheerst Papiamentu en de Nederlandse taal uitstekend. Het beheersen van Engels en Spaans is een pré.

Daarnaast kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken, ben je representatief en beschik je over doorzettingsvermogen.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór vrijdag 12 januari 2023 naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Tom Hunting, Teamleider, + 599 796 1056.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.