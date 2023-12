Ondertekening overeenkomst verzekert voortzetting zoutproductie Bonaire

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Cargill Salt Bonaire B.V. (Cargill) hebben een zogenaamde Letter of Intent (LOI) getekend voor de verlening van de erfpachtstermijn die aan het bedrijf is afgegeven.

Met de LOI is een aftrap gegeven voor onderhandelingen over de verlenging van de erfpachtovereenkomsten voor de bedrijfslocaties op Bonaire. Cargill bezit momenteel erfpachtgronden op Bonaire, afgegeven in 1964 voor de periode van zestig jaar. Dit betekent dat de huidige termijn van erfpacht op 24 april van het komende jaar zou verlopen.

“Het OLB beschouwt Cargill als een strategische partner en wil de continuïteit van de zoutproductie op Bonaire waarborgen”, zegt de lokale overheid in een persverklaring. Zij wijst daarbij op het belang van het hebben van een wereldwijd opererend concern op het eiland.

“Cargill Salt Bonaire is een cruciaal onderdeel van het wereldwijde agro-industrieel concern Cargill: een van de vier grootste mondiale ondernemingen in de agro-handel. Het door Cargill op Bonaire geproduceerde zout wordt naar 8 verschillende landen geëxporteerd en is van essentieel belang voor industrieel gebruik”, aldus het OLB.

Tijdelijke verlenging

Deze intentieovereenkomst verlengt de huidige erfpachtovereenkomsten in ieder geval met één (1) jaar tot en met 24 mei 2025 en totdat overeenstemming is bereikt over nieuwe erfpacht voorwaarden en een samenwerkingsovereenkomst.

Het Bestuurscollege zegt hiermee de continuïteit van de zoutwinning op Bonaire, arbeidsplaatsen en de sociaaleconomische bijdrage van Cargill aan het eiland veilig te stellen.