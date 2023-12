Hotelbezetting Bonaire valt tegen in laatste maanden van 2023

KRALENDIJK – De gemiddelde hotelbezetting op Bonaire valt in het laatste kwartaal van 2023 wat lager uit, dan wenselijk geacht.

Dat bleek uit de presentatie van de Bonaire Hotel & Tourism Association (BONHATA) in de driemaandelijkse Tourism Meeting van de Tourism Corporation Bonaire (TCB). BONHATA vertegenwoordigt zo’n 48% van het aantal beschikbare kamers op het eiland.

Volgens BONHATA directeur Veroesjka de Windt betekent dit overigens niet dat het toerisme zich niet gunstig ontwikkelt. “Het aantal kamers is de afgelopen jaren gewoon harder gegroeid dan het aantal toeristen dat het eiland bezoekt. Dit leidt automatisch tot een lagere bezetting”, aldus De Windt.

Slechter dan gemiddeld

De meest recente bezettingsgraad van rond de 61% ligt onder het niveau van 70%, dat internationaal wordt gezien als een gezonde bezettingsgraad. Hiermee doet Bonaire het momenteel slechter dan buureilanden Aruba en Curaçao, waar niet alleen sprake is van een hogere gemiddelde bezettingsgraad, maar ook van een hogere prijs die per nacht, per kamer wordt gerealiseerd.