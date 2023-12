Hoeveelheid cruisepassagiers moet leidend zijn en niet aantal schepen per dag

KRALENDIJK – De nieuwe gedeputeerde van Economie en Toerisme, Clark Abraham, is het niet eens met het beleid dat het maar één cruiseschip per dag het eiland aan zou mogen doen.

Dat zei Abraham op woensdagmiddag in antwoord op vragen van de pers tijdens de driemaandelijkse persconferentie van TCB over de resultaten van het toerisme. “In feite zou de vraag niet moeten zijn hoeveel schepen het eiland kan ontvangen, maar eerder wat het aantal passagiers is, dat zij aan boord hebben”. De gedeputeerde gaf als voorbeeld dat twee kleine cruiseschepen met ieder slechts honderd passagiers aan boord veel minder impact hebben, als één cruiseschip met 4000 passagiers aan boord.

De gedeputeerde is dan ook van mening dat de toerismepartners met elkaar in overleg moeten, wat het gewenste aantal cruisepassagiers is dat op een dag redelijkerwijs ontvangen en nog bediend kan worden. “Wat kan het eiland redelijkerwijs aan, dat is de kernvraag”, zei Abraham. Overigens blijft het beleid om zoveel mogelijk spreiding teweeg te brengen, nog steeds staan.

Veelbelovend

Het cruisetoerisme voor het jaar 2024 ziet er, op basis van de eerste boekingen door cruiserederijen die binnenkomen bij het havenkantoor, vooralsnog heel rooskleurig uit. In totaal worden komend jaar ruim 400.000 cruisetoeristen verwacht.