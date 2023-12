Nieuw chip-registratieplatform voor huisdieren op Aruba, Bonaire en Curaçao

WILLEMSTAD – Stichting Kitten Rescue Curaçao heeft in samenwerking met de Nederlandse aanbieder 0318BV chippen-caribbean.com, gelanceerd. Deze innovatieve database is specifiek ontworpen voor de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao en biedt een uitgebreid platform waar huisdiereigenaren, dierenartsen, stichtingen en andere organisaties chipnummers van diverse dieren kunnen registreren en uitlezen.

Chippen-caribbean.com stelt eigenaren in staat om verloren huisdieren met geregistreerde chips snel en eenvoudig terug te vinden. Het initiatief is een reactie op de groeiende behoefte aan een professionele en onafhankelijke oplossing voor de registratie van dieren op de eilanden. Marcel Bleeker, woordvoerder van Stichting Kitten Rescue Curaçao, benadrukt het belang van het initiatief: “Het werd tijd dat er vooral een onafhankelijke en tevens professionele oplossing beschikbaar kwam voor de registratie van dieren op de eilanden. Als stichting hebben wij dit initiatief genomen omdat hiermee niet zomaar meer over het lot van geregistreerde dieren kan worden besloten, zonder eerst de eigenaar te raadplegen.”

De database, gelanceerd als chippen-caribbean.com, is gratis toegankelijk voor het raadplegen van chipgegevens. Daarnaast is de registratie van huisdieren door eigenaren kosteloos voor de eerste tien dieren per huishouden. Voor dierenartsen, stichtingen en andere organisaties is het eerste introductiejaar voor het registreren van chips eveneens kosteloos. Na dit introductiejaar wordt een bedrag van 80,- USD per jaar in rekening gebracht voor een onbeperkt aantal registraties.

De samenwerking met de Nederlandse aanbieder 0318BV, met meer dan 25 jaar ervaring in huisdieridentificatie, waarborgt de veiligheid van de chippen-caribbean.com database. Deze is opgezet volgens de veiligheidseisen van de Nederlandse Overheid en privacywetgeving, waardoor persoonlijke gegevens gegarandeerd veilig zijn en nooit ter beschikking worden gesteld aan derden en/of overheidsinstellingen.

Eigenaren worden aangemoedigd om hun huisdieren te laten chippen en te registreren op chippen-caribbean.com om zo de veiligheid en het welzijn van hun geliefde dieren te waarborgen, evenals de mogelijkheid om hen snel te lokaliseren in geval van vermissing.