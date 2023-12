Meer dan 300 lokale planten en bomen geplant in Washington Slagbaai Park Bonaire

KRALENDIJK – In november vond het “Festival di Planta Palu” Tree Planting Festival plaats in Washington Slagbaai Park, wat resulteerde in een week durend evenement van 20 tot 24 november.

Het jaarlijkse evenement, een hoogtepunt voor 250 basisschoolleerlingen, gaf elk kind de kans om zijn eigen boom te planten en een liefde voor de natuur te tonen. Bij de ingang van het park werden 300 lokale planten en bomen geplant, dankzij de genereuze donatie van Tera Barra.

Milieubewustzijn

Het “Festival di Planta Palu” verfraait niet alleen het landschap, maar brengt jongeren ook een gevoel van milieubewustzijn bij. Dat heeft volgens STINAPA een blijvende impact op zowel het park als de gemeenschap van jongs af aan.