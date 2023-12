Jongerendebat op Bonaire: afschaffing van de slavernij 

Op zaterdag 16 december start het jongerendebat op Bonaire. Onderwerp: de afschaffing van de slavernij op Bonaire. Een onderwerp waarover veel gediscussieerd kan worden. De organisatie kijkt alvast vooruit naar de dag dat de jongeren met elkaar in debat gaan. Een kleine hoop heeft de stichting Wi Na Wan op een stunt: ,,We kijken uit naar de komst van veel actief publiek. Ook hopen we dat er iemand uit de politiek vanuit Bonaire aanwezig gaat zijn”.

De jongeren van het Liseo Bonaire hebben al een les gehad. Komende week krijgen zij nog één les. Met het onderwerp, de afschaffing van de slavernij op Bonaire hebben zij veel te bespreken. Niet alleen krijgen de jongeren les over het onderwerp. Ook leren zij hoe ze om moeten gaan met hun stem gebruik. Articuleren en discussiëren staan ook centraal. Tevens wordt er geleerd hoe zij voor een groep mensen moeten staan. Het zijn voorbereidingen voor de grote dag. Op zaterdag 16 december gaan de jongeren met elkaar het debat aan.

Op zaterdag 16 december wordt het jongerendebat georganiseerd over de afschaffing van de slavernij

Afrikaans debatteren

Shuhainy Torregrosa organiseert het debat namens stichting Wi Na Wan. Zij kijkt uit naar de dag dat het debat gaat starten: ,,Door een subsidie van NiNsee & NGO Plataforma kunnen wij dit debat organiseren. De organisatie wordt gedaan door stichting Wi Na Wan. In Plaza hebben wij een ruimte geregeld. Hier gaan de jongeren debatteren. Het onderwerp over de afschaffing van de slavernij is natuurlijk een interessant onderwerp. We gebruiken een Afrikaanse manier van debatteren. De jongeren krijgen allemaal het woord. Tevens mag het publiek zich er mee bemoeien. Zij kunnen zich mengen in het debat”.

Hoop op een politicus

De organisatie hoopt belangstellenden komende week te trekken richting Plaza. Niet alleen om het onderwerp te volgen, maar allicht ook om zich te mengen in de discussie. Een kleine hoop heeft Torregrosa op de komst van één van de politici van het eiland: ,,Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat de kans klein is. Toch zou het mooi zijn als er iemand zou komen. Voor de jongeren zou dit leerzaam zijn. In ieder geval nodigen wij iedereen uit. Jong en oud is komende week welkom”.