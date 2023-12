KRALENDIJK – Goed nieuws voor automobilisten. Vanaf 8 december 2023 gaan de benzineprijzen omlaag met maar liefst 22 dollarcent per liter. Maar let op, voor diesel en kerosine gebruikers is er een kleine stijging: beide brandstoffen worden 1 dollarcent duurder.

Ook interessant: de grote gasflessen (100 lbs) worden een beetje goedkoper, ze dalen met 0.50 dollarcent. De prijs van de kleine gasflessen (20 lbs) blijft gelijk, dus geen verandering daar.