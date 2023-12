Baseball bond Bonaire reikt prijzen uit aan jeugdige spelertjes

KRALENDIJK – Op zondag heeft de Baseballbond van Bonaire, ‘Nos Ke Nos Por’ prijzen uitgereikt aan ongeveer 300 kinderen die deelnamen aan een vijf weken durend toernooi.

Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de Fundashon Wega di Number Boneiru (FWNB). Het vijf weken durende toernooi omvatte vier teams, waaronder The Dreamers, Stars, WolfPack en Padres, met categorieën variërend van U4 tot U14. Het evenement werd afgesloten met een prijsuitreiking, waarbij Wolfpack in U14, The Dreamers in U12, Stars in U10 en Wolfpack in U9 als winnaars werden bekroond.

Vooruitgang

De organisatoren zijn tevreden over de vooruitgang van de kinderen en de spannende wedstrijden die gedurende het toernooi plaatsvonden. Tijdens de afsluiting van het toernooi werden, behalve teamprijzen, nog verschillende andere prijzen uitgereikt.