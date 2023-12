STINAPA bezorgd over schade aan natuur door roekeloos rijgedrag

KRALENDIJK – Afgelopen weekend ontdekte de politie op Bonaire een verongelukte Ford Raptor, 200 meter ten noorden van de Hato-muur aan de waterkant. Het ongeluk had materiële schade en een kleine diesel lekkage in zee tot gevolg.

Het STINAPA-team, bestaande uit Hoofd Ranger Din, Senior Ranger Edgar en Ranger Arthur, was ook ter plaatse om de situatie te monitoren. De auto werd veilig verwijderd met behulp van een kraan van de kust, en het gebied werd gemonitord om ervoor te zorgen dat de impact op de natuur tot een minimum werd beperkt.

Meer ongelukken

STINAPA merkt ook op dat er een toename is van ongevallen op het eiland waarbij de zee op de een of andere manier betrokken is. “Dit is schadelijk niet alleen voor mensen en materiaal, maar vormt ook een bedreiging voor onze riffen. Laten we dit beschouwen als een herinnering om bewuster en voorzichtiger te zijn met betrekking tot onze natuur”, aldus de Natuurorganisatie.

De bestuurder onderging een blaastest, waaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Om medische redenen werd hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na behandeling zal de 32-jarige man worden ontboden op het politiebureau voor verdere afhandeling van zijn aanhouding.