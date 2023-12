Laatste poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de ochtend’ op Bonaire smaakt naar meer.

KRALENDIJK – Op zondag 3 december vond bij Sobremesa – Kas di Arte op Bonaire voorlopig de laatste voorstelling plaats van de poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de ochtend’ van dichter/schrijver Wilco Harbers.

Naar aanleiding van het verlies van zijn geliefde in december 2021 heeft Wilco de dichtbundel ‘Dansen naar de ochtend’ geschreven, die in januari 2023 is verschenen.

In deze gelijknamige voorstelling verhaalt Wilco Harbers over dit verlies en neemt hij zijn publiek ademloos mee op zijn reis van rouw, angst en verlies naar liefde, troost en geluk.

Deze 5e voorstelling op Bonaire trok, net als de voorgaande voorstellingen, weer een volle zaal.

Na afloop ontving de dichter/performer enthousiaste en hartverwarmende reacties.

Wilco gaat zich nu concentreren op de realisatie van zijn gelijknamige audioboek en de Engelse vertaling van zijn bundel, die “Dance Into The Dawn” gaat heten. Het is de bedoeling dat beiden in de eerste maanden van het volgende jaar gaan verschijnen.

Op dit moment wordt ook overleg gevoerd over een theatertour in Nederland.

Volg Wilco Harbers op social media en via de website www.wilco-harbers- poetry.com

Zijn dichtbundel is op Bonaire te koop bij de boekhandels Bruna en DelMar BV.