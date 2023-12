Herbebossing project Klein Bonaire zoekt nieuwe vrijwilligers

KRALENDIJK – Het herbebossing project van Klein Bonaire, geleid door oud Stinapa directeur Elsmarie Beukenboom, is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om te helpen bij het vergroten van de biodiversiteit op het eiland.

Vrijwilligers bezoeken Klein Bonaire twee keer per week tussen 8 en 11 uur in de ochtend. Op de dagen waarop het eiland wordt bezocht worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, die verband houden met het planten of verzorgen van reeds geplante planten en bomen.

Een ieder die geïnteresseerd is in het leveren van een bijdrage aan het project kan een WhatsApp berichtje sturen aan nummer +5997866016.