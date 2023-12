Bonaire Overheidsgebouwen werkt achterstand jaarrekeningen weg

KRALENDIJK – Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) NV is de eerste dochtermaatschappij van Bonaire Holding Maatschappij (BHM) die up-to-date is met de financiële verantwoording. De accountant heeft op 20 oktober jl. de jaarrekening 2022 met een goedgekeurde verklaring overhandigd aan de directie van de vennootschap.

De cijfers geven aldus de onafhankelijke accountant een realistisch beeld van de financiële situatie van deze vennootschap. Op 11 december a.s. wordt deze in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders door BHM vastgesteld.

BHM is nu in afwachting van de jaarrekening 2022 van Tourism Corporation Bonaire (TCB), die volgende week samen met een goedgekeurde accountantsverklaring wordt aangeboden. Daarmee is TCB de tweede dochteronderneming van BHM die de achterstand heeft weten in te halen. Normaliter zijn de directies van elke onderneming zelf verantwoordelijk voor het financiële huishouden, echter, zowel BOG als TCB hebben ervoor gekozen om de administratie aan BHM uit te besteden. BHM is dankbaar voor het vertrouwen, temeer omdat het beoogde resultaat behaald is.

Corporate governance

Directeur-bestuurder Adely Susana-Jansen is sinds eind 2020 aangesteld zegt hard te werken aan een verbetering van de ‘corporate governance’ van de nv’s die onder BHM vallen te werken. “Toen ik begon trof ik rampzalige financiële huishoudens aan. De nv’s liepen jaren achter met hun cijfers. De laatst gecontroleerde jaarcijfers waren van 2015. Ik ben dan ook super trots dat het met dochtermaatschappijen BOG en TCB nu dan toch is gelukt om de financiën in zo’n korte tijd op orde te hebben.”