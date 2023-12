Adviescommissie: verwijder illegale zandstranden op Bonaire

De zandstranden van Ocean Oasis en Chogogo Resort waar wekelijks vele toeristen genieten van het mooie uitzicht, lijken in gevaar te komen. In een nieuw advies beveelt een speciaal daarvoor opgerichte adviescommissie aan het OLB om in te grijpen bij onder meer bij Ocean Oasis. Het strand zou illegaal zijn aangelegd, slecht voor het koraal zijn en dus verwijderd moeten worden.

Met een vernietigend artikel kwam Follow the Money maandag met het bericht dat ‘Bonaire de strijd aan gaat met bouwlustige ondernemers die lak aan de regels hebben’. Na jarenlang juridisch gesteggel tussen de Amsterdamse ondernemer Jeroen van Stralen en het OLB, lijkt laatst genoemde de uiteindelijke ‘winnaar te worden’. Van Stralen was eigenaar van beachclub Ocean Oasis. Op 10 oktober 2023 is door een adviescommissie aangegeven dat het strand van beachclub Ocean Oasis niet gelegaliseerd kan worden. Hierover later meer.

Problematiek Ocean Oasis

Jarenlang was STINAPA in strijd met de beachclub. De natuurorganisatie op Bonaire verzette zich tegen het aanleggen van een illegaal strand. Het ‘rivierzand’ dat het resort liet komen uit Frans-Guyana werd volgens STINAPA per boot naar Bonaire gebracht. Niet erg zou je zeggen. Ware het niet dat dit type zand door zijn samenstelling schadelijk zou zijn voor het koraal.

Ook was de muur die het zand uit de zee moet houden te laag en stond die veel te dicht bij de zee. Volgens de lokale wetgeving eilandbesluit onderwaterpark Bonaire, kan het strand daardoor helemaal niet vergund worden. Een wind reversal, waarbij de wind uit het westen komt in plaats van het oosten zorgt er voor dat het zand in de zee kan komen. Een hogere keermuur kan dit probleem oplossen.

,,De keermuur van Ocean Oasis zou ongeveer een meter van de achterkant van het gebouw moeten staan”, aldus de woordvoerder. “Op dit moment is dat niet het geval en lapt de beachclub de regels aan haar laars”, aldus STINAPA.

Chogogo Resort doet weinig met besluit vergunning

De problematiek voor het aanleggen van eigen stranden bij resorts zet zich voort. Chogogo Resort Bonaire wist volgens STINAPA het voor elkaar te krijgen om ook zand uit Frans-Guyana richting Bonaire te krijgen. Ondanks negatief advies vanuit STINAPA en het OLB, ligt het zand verspreid over het hele resort.

Een vergunning moest aangevraagd worden door Chogogo Resort om een strand aan te leggen en om de muur te bouwen. Deze vergunning werd volgens een woordvoerder van STINAPA aangevraagd nadat alles er al lag: ,,Op 31 maart 2022 moest Chogogo voldoen aan de vergunning. Dit betekent dat zij de afscheidingsmuur richting het strand 40 centimeter hoog moesten maken. De huidige muur die er nu is, is niet eens 10 centimeter. Dit verhogen is tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Daarnaast moest het zand wat zij illegaal hierheen hebben gebracht van dezelfde kwaliteit zijn als het zand wat op Bonaire aanwezig is. Dit is niet het geval”. Chogogo resort werd door de adviescommissie eerder al gehoord.

De keermuur van Chogogo Resort is ook te laag. Daarnaast zouden zij volgens STINAPA illegaal zand gebruikt hebben.

Volgens follow the money hoeft Chogogo het strand nog niet te verwijderen. Eigenaar Schellevis zou de Bonairiaanse bestuursrechter overtuigd hebben dat nieuw onderzoek nodig is. Later dit jaar zal een groep deskundigen uit Europees Nederland daarvoor naar het hotel afreizen.

In artikel 34 in het eilandbesluit onderwaterpark Bonaire is het volgende te lezen: Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege in of grenzend aan het onderwaterpark een strand aan te leggen of aan te vullen of te doen ontstaan.

Schade is al aan het ontstaan

Een grote windreversal in combinatie met een storm op 26 oktober 2022 zorgde ervoor dat veel modderstromen de zee in liepen. Iets wat eerder volgens de Universiteit van Wageningen al werd aangekondigd. Volgens STINAPA heeft dat moment er voor gezorgd dat het koraal veel rivierzand over zich heen heeft gekregen. ,,Wij hebben het geïnspecteerd. Grote stromen zand liepen van Chogogo rechtstreeks de zee in. Dit zand heeft zich ondertussen verspreid. Ook op klein Bonaire treffen wij zand aan wat van Chogogo afkomstig is”, aldus de woordvoerder van STINAPA.

Intimidatie

Volgens het artikel van Follow the Money worden medewerkers bij het OLB geïntimideerd. In een onderzoek kwamen zij met de volgende conclusie: ‘Tijdens inspecties door medewerkers van het OLB worden handhavingsmedewerkers geïntimideerd door leidinggevenden of bestuurders en geïnstrueerd om af te zien van handhavend optreden.’

Het schijnt een fenomeen te zijn dat breder getrokken kan worden. Ook STINAPA heeft te maken met onder andere chantage. Een woordvoerder van STINAPA zegt: ,,We hebben regelmatig te maken met bedreigingen en intimidatie. Veel resorts aan de kust handelen illegaal. De medewerkers van STINAPA maken bij het handhaven veel mee. Het is soms ronduit onprettig waar wij mee te maken krijgen”.

Verwijdering

Volgens dezelfde woordvoerder van STINAPA komt met de uitkomst van de hoorzitting hopelijk een einde aan een lang juridisch proces. Op 10 oktober 2023 is een advies van de adviescommissie richting het bestuurscollege gegaan. Hierin staat: ‘Het strand van Ocean Oasis kan niet gelegaliseerd worden’. De vergunningsaanvraag voor het hebben van een strand is dus afgewezen. Het strand zou verwijderd moeten worden. Het bestuurscollege zal met dit advies handhaving moeten gaan toepassen.

Aan Bonaire.nu laat de natuurbeheerder weten ‘Blij te zijn’ met het advies van de adviescommissie. ,,Veel resorts kijken naar Chogogo en Ocean Oasis. Met dit advies richting het bestuurscollege wordt veel duidelijk gemaakt. Het illegaal aanleggen van stranden mag niet. Wij zullen doorgaan met het beschermen van de onderwater natuur van Bonaire”.