Vacature Groepsleerkrachten

Basisschool De Pelikaan op Bonaire is op zoek naar twee Groepsleerkrachten (1.0 en 0.5 fte)

Functieomschrijving

Als groepsleerkracht bereid je dagelijks lessen voor en zorg je voor een prettige (leer)omgeving voor de kinderen. Je bent het aanspreekpunt voor de ouders. Samen met de onderwijsassistent en je collega’s, verzorg je, in teamverband, het onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor de pedagogisch/didactische aanpak, onderwijsontwikkeling en verbetering en professionalisering van het team.

De organisatie

Basisschool De Pelikaan is een multiculturele basisschool op Bonaire. De instructietaal binnen onze school is Nederlands. De school telt op dit moment ongeveer 350 leerlingen. Binnen alle klassen wordt er in verschillende niveaugroepen leerstof aangeboden, door enthousiaste leerkrachten en onderwijs- assistenten.

Functieprofiel:

Wij zoeken iemand die:

Minimaal een PABO diploma heeft;

Flexibel en zelfstandig is;

Ervaring heeft met IPC;

Om kan gaan met cultuurverschillen;

De Nederlandse taal beheerst, het spreken van Papiaments is een pre;

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2024 beschikbaar is.

Wat bieden wij?

Een tijdelijke aanstelling t/m 31 juli 2023, met uitzicht op een aansluitend contract bij goed functioneren;

Een pensioenvoorziening, ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantiegeld en een 13 e maand;

maand; Een marktconform salaris.

Aanstellingseisen:

Een Verklaring omtrent het Gedrag;

Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Enthousiast?

Spreekt deze functie je aan en heb je zin om bij ons te komen werken, stuur dan vóór 18 december 2023 je Curriculum Vitae en motivatie naar vacature@bsdepelikaan.com.

We kijken uit naar je reactie!