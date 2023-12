Ingrid Sealy leidt Eilandsraad Bonaire als waarnemend gezaghebber

KRALENDIJK — Op 28 november 2023 had de Eilandsraad van Bonaire de eerste besluitvormende vergadering onder het voorzitterschap van Mevr. Ingrid Sealy, de waarnemend gezaghebber van Bonaire. Tijdens deze belangrijke bijeenkomst werd de heer Delno Tromp beëdigd als nieuw lid van de Eilandsraad.

In afwezigheid van de huidige interim-gezaghebber de heer Oleana, nam Mevr. Sealy het voorzitterschap op zich en leidde de vergadering met enthousiasme. Ze sprak haar waardering uit over deze nieuwe ervaring en benadrukte het belang van deze rol. “Het is een eer om deze vergadering te leiden; het is een nieuwe ervaring, maar ik kijk uit naar deze belangrijke momenten,” aldus Sealy.

De vergadering stond ook in het teken van de voordracht en beëdiging van de heer Delno Tromp als nieuw lid van de Eilandsraad. Hij vervangt hiermee de heer Clark Abraham. De heer Tromp toonde zijn dankbaarheid en toewijding: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en toegewijd aan het dienen van mijn volk. Jullie kunnen op mij rekenen!”

De Eilandsraad van Bonaire kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met het nieuwe lid en blijft zich inzetten voor de belangen en welvaart van de Bonaireaanse samenleving.