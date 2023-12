Gedeputeerde Nina den Heyer: ,,Blij dat PVV voor ouderenzorg staat”

Elke week op vrijdag lichten de gedeputeerden van Bonaire in een persconferentie toe wat de huidige ontwikkelingen zijn op Bonaire. Afgelopen week zaten Clark Abraham, Anjelica Cicilia en Nina den Heyer voor het eerst klaar om bewoners op Bonaire uit te leggen waar zij mee bezig zijn. Voor Bonaire.nu een mooi moment om aan gedeputeerde Nina den Heyer te vragen wat zij vindt van de grote verkiezingswinst van de PVV.

Precies om klokslag 14.00 uur op vrijdag zaten de drie gedeputeerden klaar. Een grote lijst met bespreekpunten lag op tafel. Wekelijks gaat het bestuurscollege, die wordt vertegenwoordigd door Clark Abraham, Anjelica Cicilia en Nina den Heyer, updates geven over ontwikkelingen die gaande zijn op het eiland. Drie kwartier lang spraken de gedeputeerden in het Papiaments over onder andere armoede, brandstofprijzen, prijscontroles en bijvoorbeeld infrastructuur. Aan gedeputeerde Nina den Heyer werd na de conferentie gevraagd wat voor haar de belangrijke speerpunten zullen worden.

Gedeputeerde Nina den Heyer

Nog geen maand geleden werd Nina den Heyer beëdigd als gedeputeerde. In haar portefeuille zitten onder andere samenleving & Zorg, arbeidsparticipatie; educatie & onderwijshuisvesting, erfgoed & musea; inclusie & participatie, jeugd & jongeren, kennis literatuur, kunst & cultuur; ouderen, Publieke Gezondheidszorg, sociaal Maatschappelijke Aangelegenheden en Sociale Huisvesting.

Toen den Heyer werd aangesteld liet zij weten dat ze ‘haar werk af wilde maken’. Wat dit precies was, liet zij in het midden. Met de grote portefeuille die zij heeft, lijken er zware uitdagingen aan te gaan komen.

Toch liet Den Heyer vrijdag in een reactie weten dat er binnen al deze onderwerpen een aantal specifieke punten voor haar heel belangrijk zijn: ,,Ik maak me hard voor kinderen en ouderen. Armoedebestrijding vind ik heel belangrijk. Mijn passie om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien vind ik heel essentieel. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen”.

Steun van PVV aan ouderen

Steun voor het bestrijden van deze armoede zal zij moeten krijgen vanuit bijvoorbeeld Nederland. Met een schuin oog zal er daarom afgelopen week gekeken zijn wat de verkiezingsuitslag was. De PVV won. Met een groot verschil lieten zij de andere partijen achter zich. Opmerkelijk was het dat de PVV in Bonaire als nummer vier uit de verkiezingen kwam. Een reden kon zijn dat de PVV niets had vermeld in haar verkiezingsprogramma over de Caribische eilanden. Toch lijkt den Heyer zich geen zorgen te maken over deze ‘onduidelijkheid’ van de PVV: ,,We houden rekening met alle coalities die er kunnen komen. Ook eentje waar de PVV onderdeel van is. Dit is een partij die zich wil inzetten voor de ouderen. Dus daar kan ik als persoon weer mee ‘voortborduren’. We werken met iedereen. Als het maar in het belang is van het eiland. Je zal het niet altijd eens zijn met alle partijen. Toch kijk ik met een positief gevoel vooruit wat er in Nederland gaat gebeuren”.