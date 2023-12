Fundashon Alzheimer tevreden met DEDICATED training voor zorg Alzheimer patiënten

KRALENDIJK – Het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire samen met het DEDICATED-ABC Team kijken met voldoening terug naar een geslaagde tweedaagse training, waarbij drie trainers zijn opgeleid en 15 DEDICATED Ambassadeurs klaargestoomd door het DEDICATED Team vanuit Universiteit Maastricht.

Dit alles vond plaats afgelopen dinsdag en donderdag bij de FM Academy. De vijftien ambassadeurs ontvingen bij afsluiting een certificaat en hebben samen met de trainers de taak het gedachtegoed op Bonaire verder te gaan verspreiden. Het DEDICATED team heeft dit gedachtegoed ook op Aruba en Curaçao geïmplementeerd.

Het initiatief vloeit voort uit van een samenwerking die FAB is aangegaan met Maastricht University “Academisch Werkplaats Ouderenzorg” Limburg eerder dit jaar.

Bonaire beschikt nu over drie Trainers en vijftien DEDICATED Ambassadeurs die zeer gepassioneerd zijn om deze DEDICATED werkwijze te implementeren. Waarin de kwaliteit van de zorg voor mensen met dementie verbeteren centraal staat.

Het DEDICATED Team bestaat uit dr. Judith Meijers, drs. Jesper Biesmans, mw Thea Offermans en drs. Sabine Pieters die ook terugkijken op een zeer geslaagde missie op de drie eilanden die nu DEDICATED-eilanden genoemd kunnen worden.

De vijftien deelnemers vertegenwoordigde Fundashon Mariadal/ Kas di Kuido, Gezondheidscentrum Bon Bida, Zorg en Welzijn Groep, FKPD en Fysio di Bario. De drie Ambassadeurs/Trainers vertegenwoordigde Fundashon Mariadal en Kas Flamboyan.

Trots en tevreden

Het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire is bijzonder trots en tevreden dit traject DEDICATED te mogen afronden door te zorgen voor meer innovatie in de zorg op Bonaire. “Dit was zonder de fantastische medewerking en ondersteuning van het DEDICATED Team uit Maastricht en onze zorgmedewerkers niet mogelijk. De zorgmedewerkers zijn nu in staat kwalitatieve zorg te bieden ter verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie”, aldus het bestuur van de Fundashon Alzheimer in een persverklaring.