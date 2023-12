Anthony Agila wint Innovatiewedstrijd Tourism Corporation Bonaire

KRALENDIJK – Anthony Angila heeft de hoofdprijs van $ 10.000 gewonnen in het langverwachte Tourism Innovation Project Shark Tank-evenement van Tourism Corporation Bonaire (TCB).

Het initiatief, gelanceerd in augustus in samenwerking met de Kamer van Koophandel, bood negen deelnemers de kans om innovatieve projecten te presenteren die een toevoeging zouden betekenen van het toeristisch product van het eiland.

De top drie finalisten, Jose & Vanessa Martis met hun Glamping project, Saeed Lourens met Koken in de Natuur en de uiteindelijke winnaar Anthony Angila met ‘Kunuku Life’, werden door een jury geselecteerd, na een presentatie van elk van de drie projecten.

Angila’s project, gericht op het laten ervaren van de schoonheid van het “Kunuku-leven,” zal investeren in een unieke zipline-ervaring, waarmee een opwindende attractie aan het eiland wordt toegevoegd.

Enthousiast

De TCB toont zich enthousiast over het project en vooral ook over het door Angila uitgewerkte idee. “Dit project zal daadwerkelijk iets toevoegen aan het toeristisch product van Bonaire, namelijk iets dat nog niet op het eiland is”, zegt TCB in een reactie.