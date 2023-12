Succesvolle kerstmarkt op Tera Cora Ranch trekt veel bezoekers

Een succesvolle kerstmarkt op de Tera Cora Ranch trok zaterdag nog meer bezoekers dan op vrijdag. De gezellige aangelegenheid trok veel bezoekers die voor een hapje of drankje kwamen, luisterden naar kerstliederen of op zoek waren naar kerstcadeautjes.

Op vrijdag en zaterdag werd de jaarlijkse kerstmarkt op de Tera Cora Ranch georganiseerd. Een gezellig samenzijn voor een ieder. Kraampjes waren aanwezig waar kerstkaarten gekocht konden worden. Ook waren er standjes waar creatieve potjes, originele geverfde bierflesjes, sieraden en andere kerstartikelen gekocht konden worden.

Kinderen dansten ondertussen op de muziek. Sommige ouderen zongen de liederen van het koor uit volle borst mee. De verschillende tafels waren goed gevuld. De aanwezigen genoten van hun zaterdagavond op de Tera Cora Ranch. Het koor zong gezellige kerstliederen waar de kinderen op dansten.

Gezellige kerstmarkt

Een van de verkoopsters op de kerstmarkt trakteerde voorbijgangers op kleine stukjes taart. Orquidia Thielman die geboren is op Bonaire, ziet de markt als een gezellig samenzijn: ,,De kerstmarkt van dit jaar is wat overzichtelijker dan de vorige editie. Het is lekker gevuld, maar niet te vol. Bij mijn stand laat ik mensen proeven wat ik heb. Ik maak taarten zoals cheesecake en chocoladecake. Via Orkie’s cake op Facebook verkoop ik deze dan weer”.

Met het koor die kerstliederen zong zoals: ‘All I want for Christmas is you’, ‘Feliz Navidad’ en ‘I wish you a merry christmas’, werd de avond op een gezellige manier afgesloten.