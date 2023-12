OLB gaat prijscontrole houden op basisproducten

KRALENDIJK- De directie Toezicht en Handhaving gaat prijscontroles uitvoeren om vast te stellen in hoeverre de afspraken gemaakt over Bon Kompra Plus, ofwel het zogenaamde ‘basismandje’ ook worden nageleefd.

Bon Kompra Plus is een initiatief dat mede tot stand kwam op verzoek van consumentenorganisatie UNKOBON. Nu is aangekondigd dat er komend jaar een fors hoger minimumloon gaat gelden, wil het OLB voorkomen dat er een prijsexplosie ontstaat als gevolg van deze verandering.

Daarom zal er nu een onderzoek worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de prijzen binnen het basismandje betaalbaar blijven voor de gemeenschap van Bonaire. Het Bestuurscollege (BC) streeft naar stabiliteit en evenwicht op de markt, terwijl het de belangen van de inwoners beschermt.

“We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de recente verhoging van het minimumloon op Bonaire niet resulteert in buitensporige prijsstijgingen die een negatieve invloed hebben op onze gemeenschap. Deze prijscontroles zijn een stap om de stabiliteit van onze economie te waarborgen en ervoor te zorgen dat het leven betaalbaar blijft voor iedereen,” zegt gedeputeerde Clarck Abraham.

Het BC belooft de uitkomsten van het onderzoek te delen met de burgers.