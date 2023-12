Intakebalie Politiebureau terug naar oorspronkelijke locatie

KRALENDIJK – Met ingang van vrijdag 1 december 2023 is de intakebalie van het Korps Politie Caribisch Nederland weer operationeel op de vertrouwde plek binnen het politiebureau. De gebruikelijke toegang via de hoofdingang van het gebouw is weer beschikbaar voor het publiek.

Tijdelijk was de intakebalie ondergebracht in een ander deel van het politiebureau, waarbij een alternatieve ingang werd gebruikt. Deze verplaatsing was noodzakelijk vanwege geplande werkzaamheden aan de oorspronkelijke locatie van de intakebalie in het gebouw.

De intakebalie staat nu weer 7 dagen per week, 24 uur per dag open om diverse diensten te verlenen, waaronder het indienen van meldingen en aangiftes. Voor telefonisch contact is de intakebalie bereikbaar op 715 8000.