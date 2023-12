Geslaagde filmavond voor gehandicapten en ouderen op Bonaire

KRALENDIJK – MiVaBo, een lokale organisatie op Bonaire, heeft op dinsdag 28 november een succesvolle filmavond georganiseerd voor een groep mensen met een handicap en ouderen. Deze activiteit, die plaatsvond in Red Palm Village, was een belangrijke stap in het verbeteren van de toegankelijkheid op het eiland. De filmavond, inclusief diner, was speciaal aangepast om de deelnemers, die vaak beperkt worden door ontoegankelijkheid, een plezierige ervaring te bieden.

Op Bonaire is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking vaak een grote uitdaging. Veel mensen denken bij ontoegankelijkheid aan slechte wegen, maar het probleem is veel breder. Zo is bijvoorbeeld een bezoek aan de bioscoop vaak niet haalbaar vanwege moeilijke toegang en ongeschikte zitplaatsen.

MiVaBo heeft deze uitdagingen aangepakt door een avond te organiseren in Red Palm Village, waar iedereen gemakkelijk binnen kon komen en comfortabel kon zitten. De film ‘Zulaika, kobra ta duru’, een productie uit Curaçao in het Papiaments, was toegankelijk voor iedereen. De zaal was zo ingericht dat mensen die moeite hadden met traplopen, veilig boven konden blijven zitten.

Deze geslaagde avond werd mede mogelijk gemaakt door persoonlijke begeleiders die de deelnemers bijstonden, wat de ervaring zowel gemakkelijker als gezelliger maakte. MiVaBo ziet deze filmavond als een eerste stap in een reeks van projecten om de ervaringen te gebruiken voor toekomstige activiteiten die de toegankelijkheid op Bonaire verder verbeteren.