Voetbaldames verliezen in eigen huis van Belize

De voetbaldames van Bonaire hebben gisteravond verloren van Belize. In Rincon werd met 1-5 verloren. Vurgy-Ann Visers scoorde aan de zijde van Bonaire.

Vooraf wisten de dames uit Bonaire dat Belize een slechte dag moest hebben om kans te maken in de vijfde groepswedstrijd van de Concacaf W Road to Gold Cup. Belize had alle wedstrijden gewonnen. Bonaire stond op een derde plaats.

Al snel werd duidelijk dat Belize de sterkere ploeg was van de twee. Toch was er ook een mooi moment. Vurgy-Ann Visers scoorde aan de zijde van Bonaire. Het was haar eerste doelpunt in het shirt van Bonaire.