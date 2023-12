Laatste Bario Festival van 2023 in Nort’i Saliña

KRALENDIJK – De laatste editie van het Bario Festival, een geliefd cultureel evenement op Bonaire, wordt georganiseerd door Tourism Corporation Bonaire (TCB) en Fundashon Nawati. Deze speciale editie vindt plaats op zaterdag 9 december 2023 in de wijk Nort’i Saliña van 17:00 tot 24:00 uur. De toegang tot het festival, dat rijk gevuld is met muziek en lokale culinaire specialiteiten, is gratis.

Het evenement op het sportveld bij de Sentro di Bario Nort’i Saliña belooft een onvergetelijke ervaring te worden met optredens van lokale muziekgroepen zoals Grupo Krioyo Kunuku Boyz, Gaitas los Cañonasos en Equal Right and Justice. Naast muzikale acts, zal het festival verrijkt worden door optredens van een Maskarada-groep en DJ Toad, wat bijdraagt aan de unieke sfeer van het festival. Bezoekers kunnen genieten van een scala aan lokale gerechten, verkrijgbaar bij diverse stands.

TCB en Fundashon Nawati nodigen zowel inwoners van Bonaire als bezoekers uit om het festival te bezoeken. Het Bario Festival, bekend om zijn levendige muziek en lokale keuken, biedt een perfecte gelegenheid om de unieke cultuur van Bonaire te ervaren.