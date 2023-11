Voetbaldames Bonaire vanavond thuis tegen Belize

De dames van Bonaire spelen vanavond hun vijfde wedstrijd in de strijd om de Concacaf W Road to Gold Cup. In het stadion Antonio Trenidad in Rincon nemen de dames het vanavond om 19.00 uur op tegen Belize.

Vorige week waren mannen aan de beurt. Ook al verloren zij van Saint-Martin, wel promoveerden zij naar een sterkere poule van de Concacaf League. Vanavond mogen de dames het proberen. In de thuiswedstrijd tegen Belize treffen zij een zware tegenstander. De opponent staat eerste in de poule en heeft alle wedstrijden gewonnen.

De dames van Bonaire staan op dit moment derde. Bij een eventuele overwinning vanavond tegen Belize, kunnen zij stijgen naar plek twee. In de eerste ontmoeting verloren de dames in de uitwedstrijd met 3-0. Vanavond zal dus geen gemakkelijke wedstrijd worden.

De wedstrijd vangt aan om 19.00 uur. Tickets kunnen gekocht worden bij Bonaco, Lisa Convenience Store en Pomp Station Rincon. Een kaartje voor volwassenen kost 15 dollar en voor kinderen 8 dollar.