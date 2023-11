Vacature Begeleider re-integratieproject Adelanto

Krusada is een dynamische Christelijke organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te nemen aan de maatschappij. We bieden kwalitatief goede dienstverlening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit:

24 uursopvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

Stichting Krusada is een begeleidingsinstelling voor professionele Bijbels genormeerde hulpverlening op maat. De stichting is meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of anderszins.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste adres. Bij Stichting Krusada kunnen we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers met enthousiasme gebruiken!

Krusada is per direct op zoek naar een: Begeleider re-integratieproject Adelanto

40 uur per week

Dit is de rol

De groepsbegeleider heeft tot taak, het begeleiden en n.a.v. het opgestelde zorgplan, zorg dragen voor opgenomen cliënten binnen Adelanto en het zorg dragen voor de uitvoering van een deel van het Begeleidingsplan van de cliënt. Je bent betrokken bij de uitvoering van de individueel gerichte begeleidingsplannen en zorgplannen.

De groepsbegeleider draagt zorg voor de cliënt (al dan niet in detox) door kennis in te zetten, voorbeeldgedrag te tonen en situaties te creëren waarin cliënten tot rust kunnen komen, gesprekken aangaan, gelegenheid krijgen om na te denken en zich verder kunnen ontwikkelen en onderhoudt contacten met begeleiders binnen de dagbesteding.

Wie zoeken wij

Je hebt een levende relatie met de Heere Jezus en je leeft een leven vanuit deze overtuiging.

Je bent een professional die werkt met een christelijke denkwijze. Je begrijpt dat dit mooie werk meer is dan alleen een baan. Je ziet kansen en mogelijkheden, die je kunt omzetten naar concrete acties. Hierin durf je daadkrachtig op te treden, waarbij je cliënten aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden. Voor de diversiteit binnen ons team vragen we vooral mannen te reageren.

Wat vragen wij

Je beschikt over een MBO 4 of hoger denkniveau, door aantoonbare ervaring en/of afgeronde relevante opleiding

Je bent stressbestendig en kunt samenwerken in een team

Je beschikt over kennis en inzicht in methodisch/geïntegreerde zorgsystemen

Je bent bekend en hebt affiniteit/ervaring met het begeleiden van cliënten

Je hebt ervaring in het werken met ex-gedetineerden of mensen die in aanraking zijn geweest met de justitie

Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en het Papiaments

Dit biedt Stichting Krusada

Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste begeleiding aan onze cliënten. Wij bieden je een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving. Werkdagen: onregelmatige diensten, waarbij ook diensten in het weekend vallen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $ 1.780 en maximaal $ 2.437 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, dit bedrag is excl. 20% ploegentoeslag. Het salaris wordt aangevuld met een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze functie kijk op https://fundashonkrusada.org/ of neem contact op met afdeling Administratie tel 00 599-717-2233.

Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per e-mail naar vacatures@krusada.nl. Inwinnen van referenties en het aanleveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.