Bonaire domineert Scuba Diving Awards met tien overwinningen

KRALENDIJK – Bonaire heeft opnieuw zijn status als topduikbestemming bevestigd door tien prijzen te winnen bij de prestigieuze Reader’s Choice Awards 2024 van Scuba Diving magazine. Deze overwinningen omvatten vier eerste plaatsen in belangrijke categorieën zoals Shore Diving, Beginner Diving, Underwater Photography en Snorkeling.

Al 31 jaar lang staat Bonaire aan de top als de beste Shore Diving-bestemming in het Caribisch en Atlantisch gebied. De recente erkenningen tonen aan dat het eiland niet alleen een favoriet blijft onder beginnende duikers, maar ook een uitmuntende plek is voor onderwaterfotografie en snorkelen.

Naast deze eervolle vermeldingen, behaalde Bonaire ook een tweede plaats in de categorieën voor Best Macro Life en Best Health of Marine Environment. Dit benadrukt de rijke biodiversiteit en de gezonde onderwateromgeving van het eiland. Een derde plaats werd behaald in de categorieën Best Overall Destination en Best Advanced Diving.

De resultaten van de Reader’s Choice Awards 2024 zijn online te vinden op www.scubadiving.com en in de november 2023-editie van Scuba Diving magazine.