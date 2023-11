Succesvolle Jeugdparticipatiebijeenkomst in Passangrahan

KRALENDIJK- Op vrijdag 24 november ontving de Griffie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) een bezoek van de Jeugdparticipatiegroep. De groep genoot van de rondleiding door Passangrahan, gevolgd door een unieke gelegenheid om een Eilandsraad-vergadering te simuleren.

Het hoogtepunt van het bezoek was toen de jonge gedeputeerde hun voorgestelde plannen presenteerden. Dit werd gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie met de leden van de Kinder Eilandsraad, waardoor de jongeren een echte ervaring kregen van hoe democratische processen werken. Om de authenticiteit van de oefening te vergroten, brachten de leden van de Kinder Eilandsraad vervolgens hun stem uit om te beslissen of het voorgestelde plan moest worden uitgevoerd.

De kinderen hadden niet alleen een leuke en boeiende ervaring, maar deden ook waardevolle inzichten op in de werking van lokaal bestuur. De interactieve en educatieve aard van de activiteit stelde hen in staat om te leren over het besluitvormingsproces, teamwork en de verantwoordelijkheden van openbare dienstverlening.

Betrokkenheid Jeugd

De Eilandsraad van Bonaire zegt zich in te blijven spannen voor het bevorderen van jeugdbetrokkenheid en het bieden van educatieve kansen voor de gemeenschap. “Activiteiten zoals deze dragen bij aan het opbouwen van een sterke band tussen de jongere generatie en de werking van de lokale overheid”, aldus Xenah Cecilia, raadsadviseur communicatie & protocol.