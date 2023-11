Schrijfster Evelien van Dort doneert boeken aan Kiwanis Club

KRALENDIJK- Schrijfster Evelien van Dort heeft 14 full-color kinderboeken voor de leeftijd van 4-12 jaar aan de Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire voor hun projecten gericht op de kinderen van Bonaire.

Evelien van Dort is bestuurder van Kiwanis Club QUOTA Zeist en tevens kinder- en jeugdboekenauteur van 90 kinderboeken welke in 8 verschillende talen zijn gepubliceerd, onder andere in het Papiamentu. Haar passie: mooie boeken schrijven waar kinderen zich in gezien voelen en lezen stimuleren, want lezen vergroot je wereld.

Al 15 jaar verzorgt ze samen met haar man jaarlijkse leesbevorderingsprojecten in het Caribisch gebied.

Evelien wenst Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire heel veel succes met hun mooie projecten.

Activiteiten

In december organiseert Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire verschillende activiteiten voor kinderen waaronder een kerstproject op basisscholen en een sinterklaasfeest.

Kiwanis Club van Kralendijk Bonaire bedankt Evelien van Dort voor haar donatie.