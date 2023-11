Nederland streeft naar digitale overheid Caribisch Nederland naar niveau Europees Nederland

KRALENDIJK – De digitale ontwikkeling in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, maakt een significante sprong voorwaarts. Dit is te danken aan de inspanningen van programmamanager Bert van der Wees en Naomi Thielman, beleidsmedewerker digitale inclusie op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag.

Zij willen de digitale dienstverlening van de overheid op de eilanden op dezelfde hoogte te brengen als in Europees Nederland, zowel online als fysiek aan de balie.

Bert van der Wees, die vorig jaar het ministerie van Financiën verliet om deze rol op zich te nemen, benadrukt het belang van maatwerk in deze digitalisering. “We kunnen niet zomaar wat in Nederland werkt kopiëren naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. We moeten rekening houden met de lokale behoeften en omstandigheden,” legt hij uit.

Naomi Thielman, gespecialiseerd in digitale inclusie, voegt toe dat het cruciaal is om de eilandbewoners actief te betrekken bij de digitalisering. “Het gaat erom dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Dit vereist niet alleen toegang tot digitale middelen zoals computers en internet, maar ook de nodige ondersteuning en training in digitale vaardigheden,” zegt Thielman.

De strategie, genaamd ‘Trias Digitalica’, richt zich op drie belangrijke aspecten: toegang tot digitale middelen, ondersteuning bij vragen of problemen, en het verbeteren van digitale vaardigheden. “Het is meer dan alleen het aanbieden van apparaten en internet. We willen dat mensen ook veilig en effectief kunnen omgaan met deze technologie,” aldus Thielman.

Bert erkent dat er nog een lange weg te gaan is. “Een jaar geleden waren we nog nergens. Nu is er een netwerk opgebouwd, en zijn we bezig met het maken van een stappenplan. Het is een uitdagend proces, maar we zijn op de goede weg,” zegt hij.

Dit initiatief is van groot belang voor Caribisch Nederland, omdat het de eilanden helpt bij het bijblijven met de digitale ontwikkelingen en zorgt voor een betere aansluiting bij Europees Nederland. Het zal de efficiëntie en toegankelijkheid van overheidsdiensten aanzienlijk verbeteren en draagt bij aan de algemene ontwikkeling van de regio.