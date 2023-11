Naschoolse opvang Twinkle wint vijfde Quiz Kultural op Bonaire

KRALENDIJK – Naschoolse opvang Twinkle heeft de vijfde editie van de Quiz Kultural gewonnen, een evenement gericht op het immaterieel erfgoed van Bonaire. Deze quiz, een initiatief van Servisio di Kultura, Arte i Literatura (SKAL) en Werkgroep UNESCO Bonaire, vond plaats op 16 en 17 november. De vragen, samengesteld door SKAL, omvatten diverse culturele thema’s zoals muziekinstrumenten, tradities en folkloristische feesten. Het evenement bood tevens gelegenheid om culturele liedjes te leren.

Het doel van SKAL met dergelijke evenementen is om kinderen in naschoolse opvang te onderwijzen over de Bonaireaanse cultuur. Dit draagt bij aan de vorming van een gemeenschap die haar lokale cultuur waardeert en behoudt. De quiz dient ook als platform voor de ontwikkeling van educatief materiaal voor naschoolse opvang en scholen. Via de website www.patrimoniokulturalintangibelboneiru.com werden kinderen geïntroduceerd aan het immaterieel erfgoed van het eiland.

Aan de quiz deden acht naschoolse opvangorganisaties mee. Naast Twinkle, die als winnaar uit de bus kwam, behaalden Bon kuido, Elephant splash education en Paraiso di muchanan kontentu de finale. SKAL heeft alle deelnemers bedankt voor hun bijdrage aan het succesvolle evenement.