Vacature Financieel Manager Kadaster

Bijdragen aan een beter Nederland, dat is één van de redenen wat onze collega’s waarderen in het kadaster als werkgever. Deze maatschappelijke drive is in dit geval ook aanwezig, maar de uitvoering vindt een kleine 8.000 kilometer verderop plaats. Wij zijn op zoek naar nieuw talent, zet jezelf op de kaart als:

Financieel Manager Kadaster Bonaire

De kadasters op de BES-eilanden zijn sinds 2021 onderdeel van kadaster Nederland. Daarvoor was het dagelijks bestuur in handen van het eilandbestuur. Al sinds jaar en dag ondersteunen wij vanuit Nederland de BES-kadasters bij het opzetten van de kadastrale registratie en de automatisering/digitalisering.

Om een nog betere dienstverlening te kunnen realiseren en de kwaliteit van de data te verbeteren, is ervoor gekozen om de kadasters van de BES-eilanden onderdeel te maken van het Nederlandse kadaster. Hiervoor is wetgeving in het leven geroepen onder de noemer ‘Kadasterwet BES’.

Wat ga je doen?

In een notendop: jij gaat ervoor zorgen dat de organisatie optimaal gefacilieerd wordt op het gebied van finance, HR en facilitair. Je bent MT-lid en de schakel tussen Nederland en Bonaire. Verder:



Verzorg je de voorbereidingen voor de begroting, het investeringsprogramma en het financieel programma;

Zorg je voor de financiële opstelling voor het jaarverslag van het Kadaster als geheel en de (kwartaal)rapportages;

Ben je verantwoordelijk voor de facilitaire zaken en de personeels- en salarisadministratie;

Pak je de interne controle op;

Bewaak je de financiële middelen en budgetten;

Geef je leiding aan één medewerker.

Afdeling

Ondanks dat de kadasters op de eilanden onderdeel zijn van het Nederlandse kadaster, zijn het zelfstandige organisatieonderdelen met ieder haar eigen bedrijfsvoering. De lokale kadasters zijn dan ook zelfstandig belast met de uitvoering van de kadastrale taken in Caribisch Nederland. Binnen kadaster Bonaire is de afdeling financieel beheer belast met de uitvoering van de financiële diensten. Dit zodanig dat voldaan wordt aan de doelstellingen van de organisatie en conform wet- en regelgeving uiteraard.

Jouw profiel

Jij hebt door jouw ervaring ruime financiële kennis, maar bent ook een generalist, aangezien deze vacature breder is dan alleen de financiële specialisme. Je kunt zelfstandig werken en bent communicatief sterk. Daarnaast heb je:

Energie en lerend vermogen om jezelf te blijven ontwikkelen;

Het natuurlijke talent om goed met mensen om te gaan;

Gevoel of ervaring met de BES-cultuur, gewoontes en gebruiken;

Minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding (financieel/economisch);

De vaardigheid om je in het Nederlands en Engels goed uit te kunnen drukken;

De bereidheid om (basis) Papiamento eigen te maken.

Wij bieden

Jij maakt de keuzes die passen binnen een flexibele werkweek (32-36 uur). Je werkt vanuit ons kantoor in Kralendijk (Bonaire) of vanuit huis (hybride). De definitieve inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring.

Een salaris van maximaal schaal 9 RCN (Rijksdienst Caribisch Nederland);

8,33% vakantiegeld;

13de maand van 8,33%;

Pensioenvoorziening (Pensioenfonds Caribisch Nederland);

Interne opleidingsmogelijkheden;

23 vakantiedagen (o.b.v. 36-urige werkweek).

Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 3 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling (bij goed functioneren). Op jouw aanstelling zijn de arbeidsvoorwaarden van RCN van toepassing.

Interesse? Sollicitatie en informatie

Meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact op met Riëncy M. Holder, vestigingsmanager Kadaster Bonaire) via +5997178646 (let op het tijdsverschil van 5 uur!) Meer informatie over de sollicitatieprocedure (of andere vragen)? Neem contact op met Michel Varkevisser, corporate recruiter, via 06-50085341 (ook bereikbaar via WhatsApp).

Procedure

Een veiligheidsonderzoek en het opvragen van referenties kunnen onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Solliciteren? U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:

Email: personeelszaken@kadorbonaire.com