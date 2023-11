BC: Duidelijke stellingname als het gaat om voortbestaan BonLab

KRALENDIJK – Het bestuurscollege dat wordt gesteund door de PDB, M21 en het raadslid Vrolijk spreekt zich ondubbelzinnig uit voor het voortbestaan van BonLab.

Gedeputeerde Nina den Heyer gaf tijdens een persconferentie afgelopen vrijdag aan er enerzijds veel, maar anderzijds weinig was gebeurd als het gaat om het dossier van het laboratorium, dat eigendom is van de lokale overheid.

“Het is grappig -als ik het grappig mag noemen- dat ik na bijna een jaar het dossier BonLab weer op kan pakken alsof er in de tussentijd niks is gebeurd”, althans den Heyer, die lijkt te vinden dat het vorige bestuurscollege meer had kunnen doen om het voortbestaan van het laboratorium zeker te stellen.

Inmiddels ligt er een positief advies van de werkgroep Laboratoriumzorg, die zich uitspreekt voor het in stand houden van twee laboratoria op het eiland. Volgens Den Heyer heeft het bestuurscollege het advies van de werkgroep inmiddels overgenomen en bekrachtigd.

“De vorige keer was de kritiek dat het Openbaar Lichaam zich niet duidelijk, of althans duidelijk genoeg zou hebben uitgesproken als voorstander van het voortbestaan van BonLab. Daarom hebben wij nu, als bestuurscollege, een brief gestuurd naar het Ministerie van VWS, om aan te geven dat wij het advies van de werkgroep overnemen.

Bewust kiezen

Gedeputeerde Clark Abraham vindt dat ook de inwoners van het eiland, een steentje kunnen bijdragen aan het voortbestaan van BonLab. “Als patiënten bij de huisarts zitten en zij worden voor een test naar het laboratorium verwezen, vraagt de huisarts altijd naar welk laboratorium zij wensen te gaan. Ik zou patiënten dan ook aanraden een bewuste keuze te maken voor ons eigen laboratorium. Zo draagt iedereen zijn of haar steentje bij”.

Het BC zegt aan te sturen op een duurzame, structurele oplossing voor het vraagstuk van BonLab. Ondertussen is de organisatie bezig met actualiseren van het businessplan. Het bestuurscollege wil, samen met de eilandsraad, zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar azijn voor het lokale laboratorium.