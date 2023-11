Stichting BONAI organiseert pilotproject over het slavernijverleden en een nieuw koninkrijk

KRALENDIJK—Op 24 november 2023 organiseerde Stichting BONAI samen met het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NinSee) en NGO Platform Bonaire de herdenking van de slavernij met het evenement genaamd “Een Nieuw Koninkrijk”.

Ongeveer 100 leerlingen van het Kolegio Kristu Bon Wardador namen deel aan het evenement, dat nog als pilot project wordt uitgevoerd. Stichting BONAI hoopt binnenkort het evenement te kunnen presenteren aan alle scholen en de bevolking van Bonaire.

In totaal waren er 4 activiteiten, waaronder een toneelstuk tussen een inheems persoon van Indiaanse komaf, gespeeld door Jackie Bernabela, en een Afrikaan, gespeeld door Katty Thielman.

Tijdens het toneelstuk leerden de kinderen waar ze vandaan komen, zodat ze zelf hun toekomst voor ons volk kunnen bepalen. Onnie Emerciana gaf uitleg over de zoutvelden op het eiland en legde uit welke gewassen er vroeger op Bonaire werden verbouwd.

Eligio Goeloe presenteerde 4 obelisken en begeleidde de kinderen langs het slavenpad, waar ze meer informatie kregen over het harde werk in de zoutpannen dat onze voorouders hebben doorstaan.

Gelijkheid, vrede en eenheid

Voorzitter van Stichting BONAI, Lauriane Ammerlaan, bedankt iedereen die dit evenement mogelijk heeft gemaakt. “Dit is slechts het begin is om onze toekomstige generaties te helpen vorm te geven aan een nieuw koninkrijk, verankerd in gelijkheid, vrede en eenheid.

De activiteit vond plaats in onder de tamarindeboom van Tera Kora.