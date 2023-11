Zorgexpert deelt kennis over groentherapie bij alzheimer op Bonaire

KRALENDIJK – Fundashon Alzheimer Bonaire organiseerde dinsdag een informatieve avond over dementiezorg met Henk van Dort, de oprichter van Zorgtuin Gorssel in Nederland. De bijeenkomst, gehouden in Sentro di Bario Amboina, bood een platform voor van Dort om zijn ervaringen te delen met zowel jonge als oudere geïnteresseerden, waaronder zorgprofessionals. Zijn Zorgtuin wordt erkend als een belangrijke inspiratiebron voor zorginstellingen en biedt aanzienlijke voordelen voor mensen met dementie en hun families.

De avond stond in het teken van de mogelijkheden die ‘groen’ biedt in de zorg voor dementerenden. Aanwezigen kregen de kans om vragen te stellen en een korte film werd getoond waarin de dagelijkse activiteiten en cliëntervaringen in de Zorgtuin centraal stonden. Van Dort had tijdens een eerder bezoek aan Bonaire al een presentatie gegeven over zijn project en beloofde zijn ervaringen met het eiland te delen.

De interactieve sessie werd goed ontvangen door de aanwezigen, die enthousiast gebruikmaakten van de gelegenheid om vragen te stellen. Van Dort had ook zijn boeken te koop aangeboden, waarvan de opbrengsten naar Fundashon Alzheimer Bonaire gingen, een gebaar dat zeer werd gewaardeerd.

Het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire beschouwt de avond als een succesvol onderdeel van hun jaarprogramma en bedankte Henk van Dort en zijn echtgenote hartelijk voor hun bijdrage tijdens hun vakantie op het eiland.