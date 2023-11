Weekend weerbericht: Rustig weekend met veel zon

Bonaire lijkt af te stevenen op een rustig weekend. De zon zal zich geregeld laten zien en ook de wind is weer terug. De kans op het ontstaan van een lokale bui blijft bestaan.

In Brazilië werd afgelopen week de heetste temperatuur ooit in het land gemeten (44,8 graden celcius). In Bonaire zal de temperatuur daar dit weekend niet gaan komen. Met een gemiddelde tussen de 28 en 30 graden, zal het op het eiland fijn vertoeven worden.

De wind komt uit het oosten en zal matig tot krachtig zijn. De windsnelheid ligt tussen de 17 en 22 knopen.