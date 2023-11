Vacature Rooms Divisions Manager

Buddy Dive Resort is een van de grootste duikresorts te Bonaire – Caribisch Nederland.

Het resort heeft 73 appartementen met in totaal 224 bedden, een eigen duikschool verdeeld over vier locaties op het eiland en zeven eigen boten, twee verschillende types restaurants, twee zwembaden, een eigen wasserette en een eigen autoverhuurbedrijf met ruim 100 voertuigen.

Voor ons resort zijn wij op zoek naar een zelfstandige en actieve:

ROOMS DIVISIONS MANAGER met relevante werkervaring in de hotellerie.

Als Rooms Divisions Manager heb je een rol in het Management Team en ben je verantwoordelijk voor het bewaken van een optimale gastbeleving. In deze positie begeleid en train je het front office team. Tevens zorg je ervoor dat onze gasten een onbezorgde vakantie hebben en onze bezoekers correct ontvangen worden en te woord worden gestaan. Je draagt bij aan het verhogen van het algehele serviceniveau, werkt aan het oplossen van knelpunten en de resortkamers vóór aankomst van de gasten worden gecheckt. In deze functie heeft de Rooms Divisions Manager een centrale positie en heb je veel contact met alle afdelingen binnen de organisatie. Je staat veelvuldig in contact met Reservations, Maintenance, Housekeeping en Car Rental. Uiteraard komen in deze functie de nodige leidinggevende en administratieve werkzaamheden ook aan bod. Kortom, een veelzijdige en dynamische functie!

Wie zoeken wij?

Je hebt een afgerond hotelschool opleiding (HBO werk- en denkniveau);

Je bent servicegericht, flexibel en in staat om in oplossingen te denken;

Je bent communicatief sterk, secuur en een goede planner;

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, waarbij Papiaments en Spaans een pré zijn.

Wat bieden wij?

Een goed salaris;

Een uitdagende baan in een plezierige werksfeer en prachtige werkomgeving;

Een betrokken team;

De mogelijkheid tot gratis (kennis te leren maken met) duiken;

Speciale tarieven bij twee sportscholen.



Solliciteren:

Heb je ervaring, ben je enthousiast én geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een motivatiebrief en CV aan de afdeling Human Resources, via e-mailadres: humanresources@buddydive.com