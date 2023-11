Vacature (junior) Triagist op Bonaire (oproepkracht)

Voor de spoedpost voor huisartsenzorg op Bonaire zoeken wij een ervaren doktersassistent, verpleegkundige of triagist.

De functie

Als (junior)triagist ben je de eerste contactpersoon voor patiënten die met spoed huisartsenzorg nodig hebben in de avond, tijdens het weekend en op feestdagen. Je beoordeelt de urgentie van klachten en informeert en adviseert patiënten en stelt waar nodig gerust. Tijdens de diensten werk je nauw samen met een huisarts en een collega-triagist. Op de huisartsenpost werken in totaal zo’n 15 huisartsen, 8 triagisten en 3 junior triagisten.

We zoeken een zeer flexibele collega die de diensten wil invullen die openvallen door bijvoorbeeld vakanties of ziekte. Er is de mogelijkheid om zelf per kwartaal aan te geven hoeveel en welke openstaande diensten je wilt draaien.

Wij vragen

Minimaal een afgeronde mbo-opleiding tot doktersassistent of verpleegkundige op

niveau 4;

Je bent in ruime mate beschikbaar in de avonduren en tijdens de weekenden;

Werkervaring in de huisartsenzorg is een pre;

Je kunt goed zelfstandig werken en blijft kalm als het druk is;

Je bent bereid om scholingen te volgen;

Het is belangrijke dat je de talen Papiaments, Engels en Nederlands in voldoende mate spreekt; beheersing van het Spaans is een pre.

Wij bieden

Een gezellig team;

Een uitdagende functie waarin je je kunt blijven ontwikkelen;

Scholing en nascholing in je vak;

Goede arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO FM.

Interesse gekregen?

Dan nodigen we je graag uit te reageren d.m.v. een e-mail naar sollicitaties@pccarib.com. Sluitingsdatum van de vacature is 15 december 2023. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en wordt je gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Vragen

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de leidinggevende triagist, mevrouw M. Tomasa via het e-mailadres mtomasa@pccarib.com.