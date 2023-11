Nos Zjilea ‘Pon’e Bari Ronka’ |Advertentie

In de 17de eeuw kwamen de slaven naar het eiland om in de zoutpannen te werken. In hun vrije tijd bespeelden ze het lokale instrument dat bekend staat als de “bari”. Ze uiten frustratie, woede en vreugde. Nadat de slaven hun vrijheid kregen, werd het spelen op de “bari” een waardevolle traditie. Aan het eind van het jaar kwamen onze voorouders bijeen op de traditionele locatie Piedra Pretu, aan de noordelijke kust van Bonaire, om de “bari” te spelen en te zingen over alles wat er gedurende het hele jaar gebeurde.

Aanstaande zaterdag 25 november is er een volgende editie van het culturele evenement Nos Zjilea met als thema “Pon’e Bari Ronka”. In deze editie zullen er verschillende experts zijn die hun kennis over de “bari” tradities zullen delen. Vroeger werd de “bari” gemaakt van wat de lokale bevolking “boko” noemt, wat een vat van vlees of rum is. De heer Gonsalvo “Kòra” Goeloe zal uitleggen hoe hij zijn kennis van het maken van “bari” doorgeeft aan een jongere genartie, de muziekgroep van Talento Kultural.

Bij Piedra Pretu kwamen onze voorouders samen om verschillende liederen te zingen, gebaseerd op de traditie van de “bari”. Elke nummer heeft zijn eigen betekenis. Eén peroon die bekend staat om het zingen van verschillende liederen van de “bari” is de heer Wesley St Jago. De heer Wesley St Jago zal zijn ervaingen met het zingen van ‘bari’-liederen delen en een demonstratie geven samen met de jongeren van de muziekgroep Talento Kultural.

Eén van de actualiteiten is het project ‘Groen Onderwijs’ voor scholen. De heer Sherwin Pourier zal uitleggen hoe u kinderen kunt inspireren om hun eigen groente en fruit te planten.

Maak kennis met de nieuwe deelnemers voor Miss Bonaire, die een intensieve trainingsperiode zullen ingaan waarin niet alleen de schoonheidsaspecten aan bod zullen komen maar ook kennis over het eiland, presentatietechnieken en nog veel meer.

Mis de culturele markt niet met haar verse lokale producten, zoals natuurlijke sappen, kruidenthee, delicatessen en kunst. De keuken gaat om 10:00 open met een grote variatie aan soepen, diverse lokale Creoolse gerechten en een heerlijke grill. Dit alles in een gezellige sfeer met live optredens van “Giovanny Mercera” en de lokale band “Nel i su Gang”. De entree is gratis.

Beleef ‘Nos Zjilea’, hét maandelijkse cultureel evenement van Bonaire, deze maand op zaterdag 25 November van 10:00 tot 15:00 bij Cultureel Park Mangazina di Rei. Lokaler dan dit wordt het niet!

Ga voor meer informatie naar de Facebook-fanpage van Mangazina Di Rei.