D66 meest populaire partij op alle drie BES-eilanden

D66 blijkt de meest populaire partij te zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer, gehouden op 22 november. De resultaten op de eilanden staan in sterk contrast met die van het Europese Nederland, waar de PVV veruit de grootste stemmentrekker bleek te zijn.

Op Bonaire kreeg D66 in totaal 746 stemmen, gevolgd door GL-PvdA met 500 stemmen en de ChristenUnie met 417 stemmen. Andere relatief populaire partijen bij de kiezers waren de VVD (408) en de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nsc (294).

Op Sint Eustatius kreeg D66 bijna de helft van alle uitgebrachte stemmen, namelijk 170 van de 339 stemmen. De op een na grootste partij was BBB, wat mogelijk kan worden toegeschreven aan het feit dat Walter Hellebrand op de lijst stond voor die partij. Geen van de andere partijen was ook maar in de buurt zo populair als D66 en BBB.

Op Saba brachten 240 mensen hun stem uit, waarbij 126 stemden op D66, ofwel zelfs bijna 53% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Van Huffelen

Het hoge aantal stemmen voor D66 kan deels worden toegeschreven aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die consequent aanwezig was op de eilanden en ook vooruitgang boekte op verschillende belangrijke gebieden.

Op Bonaire voerde politiek commentator Arthur Sealy actief campagne voor de ChristenUnie, wat de reden kan zijn waarom de partij relatief goed scoorde als de op een na populairste partij.

Lage opkomst

De opkomst van kiezers was dit jaar opnieuw laag, zoals ook het geval was bij andere verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer. In vergelijking met eerdere verkiezingen was er zelfs minder aandacht van lokale partijen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer.