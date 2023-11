WEB Bonaire viert 60 jaar dienstverlening aan gemeenschap Bonaire

KRALENDIJK – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), zal deze maand haar zestigste verjaardag vieren. In het jaar 1963 opgericht in de wijk Hato, is WEB altijd essentiële diensten aan de gemeenschap van het eiland blijven bieden.

Om deze mijlpaal te herdenken, organiseert WEB een reeks feestelijke evenementen die verschillende aspecten van het bedrijf en de visie voor de toekomst belichten. De festiviteiten omvatten diverse activiteiten, zoals het besteden van aandacht voor bijzondere prestaties en mijlpalen, een familiedag voor de medewerkers en het vooruitkijken naar de Collaborative Utility Conference Bonaire die op 28 en 29 november op Bonaire wordt gehouden.

“Terwijl WEB zijn 60ste jaar markeert, blijft het bedrijf toegewijd aan duurzame groei en innovatie, waarbij de veerkracht, aanpassingsvermogen en toewijding aan de gemeenschap toont”, aldus het bedrijf in een persverklaring.

Op jubileum dag 27 november nodigt zowel medewerkers als klanten uit om deel te nemen aan de festiviteiten tijdens kantooruren. “Vanaf de oprichting op 27 november 1963 is WEB de hoeksteen van de nutsvoorzieningen op het eiland, met de productie en distributie van water, electra en zuivering van rioolwater.

Het bedrijf belooft ook zich te blijven focussen op duurzaamheid en innovatie, maar ook op het blijven verlenen van de hoogste kwaliteit van dienstverlening.

WEB Bonaire heeft zo’n 160 medewerkers in dienst.