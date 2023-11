Vakatura Empleado Housekeeping | Laundry | Public Area’s

La vacante también se puede leer a continuación en español (Empleado de limpieza)

Delfins Beach Resort Bonaire ta un resort di 4 strea kresiente na e idíliko Punt Vierkant, na unda regularmente tin dòlfein ta bin landa pasa pegá ku kosta. Nos resort ta para pa kalidat haltu den un ambiente relahante, típikamente karibense. E ta keda hopi pegá ku kosta di laman i ta rondoná di hòfinan abundantemente bèrdè ku un variedat grandi di palu di palma. Nos ta ofresé nos huéspetnan diverso fasilidat di Leisure (Tempu Liber), un sentro di konferensia, diferente fasilidat di F&B, 2 pisina i fasilidatnan deportivo luhoso.

Relashoná ku ekspanshon di nos tim di empleado nos ta en buska entrante inmediato di un:

EMPLEADO HOUSEKEEPING | LAUNDRY | PUBLIC AREA’S (partaim/fultaim)

Spil, mi dushi spil na muraya, bo ta sorprendé nos huéspetnan ku e kamber di mas limpi di e pais? Bo ta sòru ku nos huéspetnan por relahá nan mes dushi asina riba paña di kama bunita i limpi?

Nada no ta skapa bo bista di bèrdat. Paña di kama machiká den un kamber di hotèl limpi ku a kaba di drecha? No den bo warda si! Bo no mester pensa riba esaki mes… Bo ta traha huntu ku bo koleganan di Housekeeping. Anto bo ta hasi esei ku pashon i plaser. Limpiesa no ta kos ku bo ta hasi for di un buki, pero ku entusiasmo. Abo ta enkargá pa nos huéspetnan drenta un kamber fresku i ta sòru pa nos huéspetnan tin un bon fakansi? Abo ta sòru tambe ku e áreanan general i e ofisinanan ta limpi i na òrdu? Bini i fortalesé nos den nos trabou di limpiesa. Ademas por pasa ku bo tin ku duna un man na Laundry pa laba paña.

Kiko bo ta bai hasi?

Bo ta hasi kamber limpi pa nos huéspetnan sinti nan mes na kas serka nos Bo ta drecha kama Bo ta sòru pa tur e artíkulonan nesesario ta den e kambernan, manera sèrbètè, shampu i kòfi, i ta pone tur kos nèchi na nan lugá. Bo ta limpia sala, ofisina i baño

Bo ta surti paña sushi i ta hinka esakinan den wasmashin i mashin pa seka

Bo ta monitoriá e proseso outomátiko di e mashinnan i bo ta dobla paña limpi

Kiko nos ta pidi?

Bo tin un mentalidat real di pone man na obra i bo ta hasi limpiesa ku presishon

Bo tin eksperensia di trabou den un funshon idéntiko òf bo ke bai siña tur e sekretonan di e trabou!

Bo paga atenshon na detaye

Bo ta un bon trahadó ku un bon kondishon

Bo ta dispuesto di traha segun orario variabel, inkluso oranan di anochi i den wikènt.

Orario ta segun konsulta, pero nos ta spera ku bo por bula den, ora ku trabou ta pidi esaki.

Nos ta traha denter di e hotèl komo un tim, kolaborá i komuniká tambe abo ta haña hopi importante!

Huntu ku bo koleganan bo ta hasi di kada dia un aventura nobo.

Kiko nos ta ofresé?

Komo empleado di Delfins Beach Resort bo ta risibí un salario kompetitivo na nivel di merkado. Ademas na nos hotèl bo desaroyo personal ta sentral pa nos. Delfins Beach Resort ainda ta sigui krese i tin hopi oportunidat di kresementu.

Nos tin transporte grátis, tambe for di Rincon. Si bo ke, nos ta bin buska bo i trese bo bèk kas.

Ademas, bo ta bin forma parti di un tim ku kolega plasentero i motivá. Bo ta risibí un salario kompetitivo konforme nivel di merkado. Ademas, den nos resort nos ta haña desaroyo personal importante i bo por tuma otro tareanan tambe denter di bo funshon.

Solisitut

Bo por manda bo solisitut na werk@delfinsbeachresort.com

Delfins Beach Resort Bonaire es un complejo de 4 estrellas en crecimiento ubicado en el idílico Punt Vierkant, donde los delfines nadan regularmente frente a la costa. Nuestro resort es sinónimo de máxima calidad en un ambiente relajado y típico del Caribe. Se encuentra situado en el paseo marítimo y rodeado de exuberantes jardines verdes con una gran variedad de palmeras. Ofrecemos varias instalaciones de entretenimiento para nuestros huéspedes, un centro de conferencias, varias instalaciones de F&B, 2 piscinas y lujosas instalaciones deportivas.

Debido a la expansión de nuestro equipo, estamos buscando inmediatamente una:

EMPLEADO DE LIMPIEZA (tiempo parcial/tiempo completo)

Espejo, espejo en la pared, ¿sorprende a nuestros huéspedes con la habitación más limpia del país? ¿Se asegura de que nuestros huéspedes puedan relajarse con una hermosa ropa de cama limpia?

Realmente no te pierdes nada. ¿Sábanas arrugadas en una habitación de hotel recién preparada? ¡No a su servicio! No deberías pensarlo .. Trabajas con tus colegas en la limpieza. Y lo haces con pasión y placer. No limpias de un libro, sino con inspiración. ¿Se asegura de que nuestros huéspedes entren en una habitación fresca y les den a nuestros huéspedes unas excelentes vacaciones con esto? ¿También se asegura de que las áreas generales y las oficinas estén limpias y ordenadas? Entonces ven a fortalecernos en la limpieza. Además, es posible que saltes a la lavandería para cuidar la ropa.

¿Qué vas a hacer?

Usted limpia las habitaciones para que nuestros huéspedes se sientan como en casa con nosotros

Haces las camas

Te aseguras de que todos los artículos necesarios estén en las habitaciones, como toallas, champú y café, y pones todo bien

Limpias habitaciones, oficinas y baños

Ordenas la ropa sucia y la pones en la lavadora y secadora

Usted vigila el proceso automático de las máquinas y dobla la ropa

¿Qué pedimos?

Tener una verdadera mentalidad práctica y precisa con la limpieza

Tener experiencia laboral en el mismo puesto o desea aprender los trucos de la profesión!

Tener ojo para el detalle

Ser un trabajador en buena forma

Estar dispuesto a trabajar en diferentes horarios, incluyendo las noches y los fines de semana.

Los tiempos se pueden negociar, pero esperamos que usted sea capaz de trabajar cuando sea necesario.

En el hotel trabajamos como equipo, ¡trabajar juntos y comunicarse también es muy importante para usted!

Junto con sus colegas, convertir cada día en una nueva aventura.

¡Somos un empleador de High Trust, lo que significa que podemos organizar un permiso de residencia y un permiso de trabajo para usted en poco tiempo!

¿Qué ofrecemos?

Empleado de Delfins Beach Resort recibirá un salario competitivo. Además, su desarrollo personal es fundamental para nuestro hotel. El Delfins Beach Resort sigue creciendo y hay muchas oportunidades de crecimiento.

Tenemos transporte gratuito, también desde Rincón. Así que si quieres, ¡vendremos a buscarte y te traeremos de vuelta a casa también!

También se unirá a un equipo con colegas agradables y motivados. Recibirá una recompensa competitiva. Además, encontramos que el desarrollo personal es importante en nuestro resort y también puede asumir otras tareas dentro de su posición.

Aplicar

Puede proporcionar su solicitud con CV a werk@delfinsbeachresort.com