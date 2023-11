Toerisme-organisaties tekenen intentieverklaring toekomstige samenwerking 

KRALENDIJK/DEN HAAG – Het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Tourism Corporation Bonaire (TCB) hebben op 20 november 2023 een intentieverklaring ondertekend met de wens om samen te werken op het gebied van bestemmingsmanagement. Het betreft een gestructureerde samenwerking voor de periode 2024-2025 waarbij beide partijen elkaar door middel van concrete acties zullen ondersteunen en versterken.

De landelijke visie op toerisme in Nederland, opgetekend in het document ‘Perspectief Bestemming Nederland 2030’, zal richtinggevend zal zijn voor de inhoud van de samenwerking. Daarbij zal NBTC als destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland, ondersteuning bieden aan TCB bij de transitie van bestemmingsmarketing naar destinatieontwikkeling en bestemmingsmanagement. TCB zal daarbij richting en inhoud aan de verdere ontwikkeling, uitvoering en implementatie van Perspectief 2030 op Bonaire geven.

Strategische partner

“Voor ons is deze intentieverklaring een belangrijke stap in het transitieproces van TCB van een marketingorganisatie naar een destinatiemanagement-organisatie en bij de verdere ontwikkeling van ons eiland. Er wordt op Bonaire met enthousiasme naar een toekomstige samenwerking met NBTC, evenals de ervaring, kennis en kunde van onze Nederlandse collega’s uitgekeken”, zegt Miles Mercera, directeur van TCB. “Daarnaast is NBTC op vele fronten een geweldige strategische partner en kan bovendien als ambassadeur van Bonaire het belang van TCB bij relevante partijen in Nederland adresseren.”

“NBTC stelt graag haar kennis beschikbaar om te ondersteunen bij de implementatie van bestemmingsmanagement. Elk gebied en elke regio kent zijn eigen uitdagingen als het gaat om toerisme, zo ook Bonaire. Wat dat betreft is deze samenwerking ook voor ons weer een mooie kans om nieuwe inzichten op te doen en bestaande kennis te delen en in praktijk te brengen”, zegt Jos Vranken, Algemeen directeur van NBTC.