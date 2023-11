Kaya Korona weer open na afronding fase 2 wegherstel

KRALENDIJK – Na enkele maanden van renovatiewerkzaamheden, waarbij delen van de weg gesloten waren, kunnen voertuigen nu opnieuw gebruik maken van Kaya Korona.

De uitvoering van de werkzaamheden aan Kaya Korona vindt plaats in drie fasen, waarvan nu de tweede fase is afgerond. De laatste fase van het project, de derde fase, begint later dan oorspronkelijk gepland. Deze fase omvat Kaya Pikuditu tot aan het kruispunt van Kaya Korona, Kaya Caribe en Kaminda La Union.

De reden voor dit uitstel is de opkomst van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de weg. In de afgelopen maanden is er een nieuw plan ontwikkeld voor het gebied rond Kaya Korona. Om deze reden zullen het Bestuurscollege en het Directoraat Planning en Ontwikkeling eerst bekijken hoe ze de wegen rond Kaya Korona beter kunnen aanpakken. In de komende maanden zal hieraan worden gewerkt. Zodra dit klaar is, beginnen ze met de derde fase.

Geduld

Het Bestuurscollege roept op tot geduld en samenwerking en bedankt iedereen voor hun begrip tijdens de werkzaamheden. Ze beloven ook om de burgers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het project.