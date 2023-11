Bonaire laat goede indruk achter op DEMA duikbeurs in New Orleans

KRALENDIJK – Volgens de Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft Bonaire geschitterd tijdens de 47e jaarlijkse DEMA Show in New Orleans, Louisiana, die van 14 tot 17 november 2023 is gehouden.

Crystel Pourier, US & Canada Representative, en Annette Emerenciana, Marketing PR & Project Coordinator, presenteerden het eiland samen met 15 partners in het nieuwe ‘It’s in our Nature’ Bonaire Paviljoen.

Samenhangend

De delegatie ontving lof voor hun samenhangende presentatie van het eiland. TCB werkte voor het derde opeenvolgende jaar samen met ScubaRadio, waarbij prijzen met Bonaire-thema werden weggegeven door verschillende partners. Volgens TCB is hiermee de zichtbaarheid en betrokkenheid van het eiland op het evenement vergroot.