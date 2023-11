Bestuurscollege erkent achterstand onderhoud infrastructuur

KRALENDIJK – Inwoners van Kaya Gurubu vragen sinds 2019 terecht aandacht voor de achterstallige staat van onderhoud van hun straat. De huidige regering erkent de achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. Het nieuwe bestuurscollege, recentelijk aangetreden, heeft deze kwestie hoog op de agenda staan en werkt actief aan een plan van aanpak.

Gedeputeerden Anjelica Cicilia en Nina den Heyer hebben recent persoonlijk een bezoek gebracht aan Kaya Gurubu en gesproken met één van de bewoners. De situatie ter plaatse is een voorbeeld van de bredere uitdagingen waarmee het eiland te maken heeft op het gebied van wegenonderhoud en infrastructuur.

“We erkennen volledig dat er een substantiële achterstand is in het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur, en we zijn vastbesloten om hier verandering in te brengen,” aldus gedeputeerde Anjelica Cicilia. “Momenteel zijn we een lijst aan het samenstellen van straten die op korte termijn extra aandacht nodig hebben. We zullen stapsgewijs werken aan het verbeteren van de infrastructuur en indirect dus ook de leef- en woonomgeving.”

Het nieuwe bestuurscollege beseft dat er geen tijd te verliezen is en werkt hard aan het opstellen van een prioriteitenlijst. Het is begrijpelijk dat de frustratie onder de bewoners groot is, maar de gedeputeerden verzekeren dat er actie wordt ondernomen om de problemen aan te pakken en de beloofde veranderingen door te voeren.

De gedeputeerden moedigen bewoners aan om betrokken te zijn en zullen transparant communiceren over de voortgang van het plan van aanpak. Binnenkort komt er een officieel meldingspunt waar bewoners direct met de overheid kunnen communiceren over het achterstallige onderhoud aan onze infrastructuur. “Dit is een gezamenlijke inspanning om de infrastructuur te verbeteren, en we nodigen de gemeenschap uit om samen met ons te werken aan een betere leefomgeving waar we allemaal trots op kunnen zijn.”