Cultuurdienst Bonaire doet onderzoek naar auteursrechten, folkloristische muziek

Kralendijk – Servisio di Kultura, Arte i Literatura, SKAL, is begonnen met een project om onderzoek te doen en te achterhalen of er auteursrecht rusten op de culturele liederen die tot de authentieke folklore van Bonaire horen.

Het gaat om liederen die de meeste inwoners bij het opgroeien op Bonaire hebben gehoord, en die tot de culturele folklore worden gerekend. Bijvoorbeeld de liederen van San Juan en San Pedro, de oogstliederen zoals Remailó, Sebé eb Buchi Marti’ Òm Felipi.

SKAL is bezig met het onderzoek om erachter te komen of er auteursrechten op deze liederen rusten. Als dat het geval is, willen de dienst weten wie de auteursrechten van de liederen heeft. SKAL is op de hoogte dat alle liederen die hierboven worden genoemd, hun eigen geschiedenis hebben. Het gaat om de orale geschiedenis van de culturele en folkloristische liederen die we overal op Bonaire aantreffen.

Als onderdeel van het onderzoek, interviewt SKAL-mensen die de geschiedenis kennen en die ook de liederen kennen van de traditionele Bonairiaanse feesten. SKAL wil de originele liedteksten achterhalen en ze ook behouden. Het idee is ook om te weten in welke toonsoort de liederen worden gespeeld, wat de melodie is, en ook welke akkoorden oorspronkelijk bij ieder lied werden gespeeld.

Samenwerking

SKAL is van plan om in nauwe samenwerking met mensen die het traditionele Bonairiaanse repertoire kennen, de culturele folkloristische liederen vast te leggen. Zo kunnen onze toekomstige generaties over de juiste informatie beschikken. Met het vastleggen van de culturele folkloristische liederen, is het voortbestaan van onze folklore en cultuur verzekerd.

Personen die over informatie beschikken die ze willen delen, kunnen contact opnemen met Felix Thomas of SKAL via de telefoonnummers +599-7155322 of +599-7018253. De informatie kan ook gemaild worden naar skal@bonairegov.com