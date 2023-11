Bonaire vanavond in laatste wedstrijd thuis tegen Sint-Maarten

In de laatste poulewedstrijd van de Concacaf National League speelt het voetbalteam van Bonaire vanavond tegen Sint-Maarten. Sint-Maarten leidt de groep en Bonaire staat tweede. Om 19.00 uur start de wedstrijd in het Antonio Trenidat stadion in Rincon.

De spannende ontmoeting tussen de nummer één en twee uit de competitie zal vanavond redelijk wat publiek gaan trekken. Sint-Maarten won thuis van Bonaire. De verschillen waren toen klein. Vanavond speelt Bonaire thuis. Bij winst voor Bonaire, zal er waarschijnlijk weinig veranderen in de poule. Beide eilanden komen dan op negen punten. Het doelsaldo (+11) is in het voordeel van Sint-Maarten. Een grote overwinning voor Bonaire, zal uiteindelijk nog groepswinst kunnen opleveren.

Promotie naar League B

Toch zullen de heren van Bonaire blij zijn. Doordat Aruba gister won van de Cayman Eilanden, is Bonaire de beste nummer twee geworden in League C. Hierdoor zal het eiland komend jaar promoveren naar League B, waar grotere landen staan te wachten.

Tickets voor vanavond zijn nog steeds te verkrijgen. Kaartjes kunnen worden gekocht bij Lisa Convenience Store, Pomp Station Rincon en Bonaco. Een volwassene betaalt 20 dollar en voor kinderen kost het 12 dollar. De wedstrijd vangt aan om 19.00 uur.